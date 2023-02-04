Россияне официально включили оккупированные территории в свой Южный военный округ, — британская разведка
Российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. При этом российские СМИ сообщили, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области передаются под трехзвездное командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
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Отчет разведки
В январе министр обороны рф Сергей Шойгу заявил о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.
Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.
"Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию: в настоящее время россия развертывает силы со всех военных округов рф под командованием специального развернутого штаба", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках "долевой мобилизации". Как минимум это доказывает до сих пор не отмененный указ о мобилизации.