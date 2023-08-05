Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росіяни розкритикували та звинуватили Міноборони РФ у брехні, — ISW arrow

Росіяни розкритикували та звинуватили Міноборони РФ у брехні, — ISW

5 серпня 2023 09:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни розкритикували та звинуватили Міноборони РФ у брехні, — ISW
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському інформаційному просторі розкритикували Міноборони Росії. Відомство звинуватили у брехні про удари морських безпілотників та закликали ескалації дій у Чорному морі.

Про це повідомляє інститут вивчення війни ISW

Читайте також:

Критика Міноборони РФ

Відтак, росіяни розкритикувати військове командування за те, що воно не змогло визнати удари про десантному кораблю "Оленгорський горняк" 4 серпня. Замість цього у відомстві заявили, що армія РФ перехопила у ту ніч  всі безпілотники. 

"Російські мілблогери розкритикували Міноборони Росії за те, що спочатку стверджували, що російські війська перехопили всі удари безпілотників, замість того, щоб визнати, що удари пошкодили десантний  корабель "Оленегорский горняк", — йдеться у повідомленні. 

До того в інфопросторі закликали  російських військових перекрити доступ Україні до Чорного моря для того, щоб запобігти майбутнім атакам морських безпілотників. 

"Російський агрегатор новин стверджував, що Росії необхідно створити повноцінну систему моніторингу Чорного моря для виявлення українських човнів, оскільки інші тактики, як-от удари по українській портовій інфраструктурі, не запобігли атакам у морі", — додають в ISW. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз