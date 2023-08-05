Росіяни розкритикували та звинуватили Міноборони РФ у брехні, — ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Reuters

У російському інформаційному просторі розкритикували Міноборони Росії. Відомство звинуватили у брехні про удари морських безпілотників та закликали ескалації дій у Чорному морі.

Про це повідомляє інститут вивчення війни ISW.

Читайте також:

Критика Міноборони РФ

Відтак, росіяни розкритикувати військове командування за те, що воно не змогло визнати удари про десантному кораблю "Оленгорський горняк" 4 серпня. Замість цього у відомстві заявили, що армія РФ перехопила у ту ніч всі безпілотники.

"Російські мілблогери розкритикували Міноборони Росії за те, що спочатку стверджували, що російські війська перехопили всі удари безпілотників, замість того, щоб визнати, що удари пошкодили десантний корабель "Оленегорский горняк", — йдеться у повідомленні.

До того в інфопросторі закликали російських військових перекрити доступ Україні до Чорного моря для того, щоб запобігти майбутнім атакам морських безпілотників.

"Російський агрегатор новин стверджував, що Росії необхідно створити повноцінну систему моніторингу Чорного моря для виявлення українських човнів, оскільки інші тактики, як-от удари по українській портовій інфраструктурі, не запобігли атакам у морі", — додають в ISW.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.