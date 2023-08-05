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Россияне раскритиковали и обвинили Минобороны РФ во лжи, — ISW

5 августа 2023 09:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне раскритиковали и обвинили Минобороны РФ во лжи, — ISW
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском информационном пространстве подвергли критике Минобороны России. Ведомство обвинили во лжи об ударах морских беспилотников и призвали к эскалации действий в Черном море.

Об этом сообщает институт изучения войны ISW.

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Следовательно, россияне подвергли критике военное командование за то, что оно не смогло признать удары по десантном корабле "Оленгорский горняк" 4 августа. Вместо этого в ведомстве заявили, что армия РФ перехватила в ту ночь все беспилотники.

"Российские милблогеры подвергли критике Минобороны России за то, что сначала утверждали, что российские войска перехватили все удары беспилотников, вместо того, чтобы признать, что удары повредили десантный корабль "Оленегорский горняк", — говорится в сообщении.

К тому же в инфопространстве призвали российских военных перекрыть доступ Украине к Черному морю для того, чтобы предотвратить будущие атаки морских беспилотников.

"Российский агрегатор новостей утверждал, что России необходимо создать полноценную систему мониторинга Черного моря для выявления украинских лодок, поскольку другие тактики, например удары по украинской портовой инфраструктуре, не предотвратили атаки в море", — добавляют в ISW.

Напомним, в пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.

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