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Росіяни розповіли про звірства влади в Бєлгороді, — перехоплення ГУР

27 липня 2023 19:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни розповіли про звірства влади в Бєлгороді, — перехоплення ГУР
Знак Бєлгородської області. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Жителі Бєлгородської області все частіше жаліються на тоталітарний російський режим в регіоні. Місцеві повідомляють про відсутність соцвиплат, розстріл журналістів за правду та "чистку людей". 

Головне управління розвідки оприлюднило відповідну розмову. 

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Перехоплена розмова

—  Ну секретар Радбезу сказав, що це ще десятиліття буде продовжуватись. Наша партія при владі буде ще десять років, як мінімум, тому це все буде тривати десять років. Ось так, — сказав перший співрозмовник.

— Які там зачистки? Так народ і так зачищають. Правильно, соцвиплати навіщо платити? Потрібно одразу все одним моментом зробити. Ну, ти сам все бачиш, що виходить, хто в цього зацікавлений і до чого ми прийшли. І висновків ніяких не робиться. Тільки красиві слова і все. Головне Грайворон взяли, звільнили Грайворон, медалі повісили і два дні підряд там війна йшла, йолки палки. І кореспондентів обстріляли всіх, а ті, хто правду написали — звільнили їх на*ер, щоб правду не писали. Нормально? От і тобі всі, як має бути — каже другий росіянин.

— Зато тобі можна випити, — відповідає перший.

— Так, — каже другий.

— Так все добре. Давайте, відпочивайте, — попрощався перший. 

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де окупант розповів про ситуацію у Бєлгородській області. Він також прокоментував дії бійців РДК та Легіону "Свобода Росії". Загарбник обговорив посилення кордону області "вагнерівцями" та випадки вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями ЗС РФ.

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