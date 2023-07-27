Россияне рассказали о зверствах власти в Белгороде, — перехват ГУР

Знак Белгородской области. Фото: росСМИ

Жители Белгородской области все чаще жалуются на тоталитарный российский режим в регионе. Местные сообщают об отсутствии соцвыплат, расстреле журналистов за правду и "чистке людей".

Главное управление разведки обнародовало ответный разговор.

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Перехваченный разговор

— Ну, секретарь Совбеза сказал, что это еще десятилетие будет продолжаться. Наша партия у власти будет еще десять лет, как минимум, поэтому это все продлится десять лет. Вот так, — сказал первый собеседник.

— Какие там зачистки? Да народ и так зачищают. Правильно, соцвыплаты зачем платить? Надо сразу все одним моментом сделать. Ну, ты сам все видишь, что выходит, кто в этом заинтересован и к чему мы пришли. И выводов никаких не делается. Только красивые слова и все. Главное Грайворон взяли, освободили Грайворон, медали повесили и два дня подряд там война шла, елки-палки. И корреспондентов обстреляли всех, а те, кто правду написали, уволили их на*ер, чтобы правду не писали. Нормально? Вот и тебе все, как должно быть, — говорит второй россиянин.

— Зато тебе можно выпить, — отвечает первый.

— Да, — говорит второй.

— Так все хорошо. Давайте, отдыхайте, — попрощался первый.

Напомним, недавно ГУР обнародовало разговор, где оккупант рассказал о ситуации в Белгородской области. Он также прокомментировал действия бойцов РДК и Легиона "Свобода России". Захватчик обсудил усиление границы области "вагнеровцами" и случаи употребления алкогольных напитков военнослужащими ВС РФ.