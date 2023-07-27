Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Россияне рассказали о зверствах власти в Белгороде, — перехват ГУР arrow

Россияне рассказали о зверствах власти в Белгороде, — перехват ГУР

27 июля 2023 19:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне рассказали о зверствах власти в Белгороде, — перехват ГУР
Знак Белгородской области. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жители Белгородской области все чаще жалуются на тоталитарный российский режим в регионе. Местные сообщают об отсутствии соцвыплат, расстреле журналистов за правду и "чистке людей".

Главное управление разведки обнародовало ответный разговор.

Читайте также:

Перехваченный разговор

— Ну, секретарь Совбеза сказал, что это еще десятилетие будет продолжаться. Наша партия у власти будет еще десять лет, как минимум, поэтому это все продлится десять лет. Вот так, — сказал первый собеседник.

— Какие там зачистки? Да народ и так зачищают. Правильно, соцвыплаты зачем платить? Надо сразу все одним моментом сделать. Ну, ты сам все видишь, что выходит, кто в этом заинтересован и к чему мы пришли. И выводов никаких не делается. Только красивые слова и все. Главное Грайворон взяли, освободили Грайворон, медали повесили и два дня подряд там война шла, елки-палки. И корреспондентов обстреляли всех, а те, кто правду написали, уволили их на*ер, чтобы правду не писали. Нормально? Вот и тебе все, как должно быть, — говорит второй россиянин.

— Зато тебе можно выпить, — отвечает первый.

— Да, — говорит второй.

— Так все хорошо. Давайте, отдыхайте, — попрощался первый.

Напомним, недавно ГУР обнародовало разговор, где оккупант рассказал о ситуации в Белгородской области. Он также прокомментировал действия бойцов РДК и Легиона "Свобода России". Захватчик обсудил усиление границы области "вагнеровцами" и случаи употребления алкогольных напитков военнослужащими ВС РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз