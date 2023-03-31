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росіяни скаржаться на дефіцит ліків у аптеках: деталі

31 березня 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Загалом середня російська сім'я з великого міста витрачає на ліки 3300 рублів на місяць
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У росії розпочинається дефіцит лікарських препаратів у аптеках. Люди скаржаться, що їм постійно не вистачає медикаментів. 

Про це йдеться у дослідженні Фінансового університету та "Інгосстраху", пише росЗМІ.

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Деталі

Понад 60% росіян заявили, що витрати на ліки і супутні товари за рік істотно зросли. Лише 8% учасників дослідження (його проводили в містах із населенням від 500 000 осіб) заявили, що їхні витрати знизилися, а у 30% — не змінилися.

Для третини ж респондентів витрати зросли на 10-15%, для 16,8% — на 30-40%, для 7,5% — на 50-70%, а для 2,8% — більш ніж удвічі. У середньому зростання цін становило 16,3%, що перевищує рівень інфляції.

Загалом середня російська сім'я з великого міста витрачає на ліки 3300 рублів на місяць. У середньому респонденти готові витрачати на такі покупки не понад 3900 рублів на місяць, хоча вже зараз у деяких містах реальні витрати сімей перевищують цю суму. Наприклад, виявилося, що середні витрати московських сімей наближаються до 5000 рублів на місяць, у петербурзьких — доходять до 4200 руб.

Водночас понад половина учасників дослідження заявили, що доступність лікарських препаратів за рік знизилася, а 4,4% родин зазначили, що їм постійно не вистачає медикаментів.

Наразі лише два великі іноземні виробники оголосили про повний вихід із російського ринку — це американські Bristol-Myers Squibb і Eli Lilly. 

Багато глобальних компаній пообіцяли зупинити у рф нові клінічні дослідження та просування своїх препаратів.

Нагадаємо, росія сама загнала себе у ситуацію, коли вона наближається до статусу економічної колонії Китаю. В рф пророкують нестачу готівки і довгострокове падіння економіки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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