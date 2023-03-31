В общей сложности средняя российская семья из большого города тратит на лекарства 3300 рублей в месяц

В россии начинается дефицит лекарственных препаратов в аптеках. Люди жалуются, что им постоянно не хватает медикаментов.

Об этом говорится в исследовании Финансового университета и "Ингосстраха", пишет росСМИ.

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Более 60% россиян заявили, что расходы на лекарства и сопутствующие товары за год существенно выросли. Только 8% участников исследования (его проводили в городах с населением от 500 000 человек) заявили, что их расходы снизились, а у 30% — не изменились.

Для трети же респондентов расходы выросли на 10-15%, для 16,8% — на 30-40%, для 7,5% — на 50-70%, а для 2,8% — более чем вдвое. В среднем рост цен составил 16,3%, что превышает уровень инфляции.

В общей сложности средняя российская семья из большого города тратит на лекарства 3300 рублей в месяц. В среднем респонденты готовы тратить на подобные покупки не более 3900 рублей в месяц, хотя уже сейчас в некоторых городах реальные расходы семей превышают эту сумму. К примеру, оказалось, что средние расходы московских семей приближаются к 5000 рублей в месяц, у петербургских — доходят до 4200 рублей.

В то же время, более половины участников исследования заявили, что доступность лекарственных препаратов за год снизилась, а 4,4% семей отметили, что им постоянно не хватает медикаментов.

Пока только два крупных иностранных производителя объявили о полном выходе с российского рынка — это американские Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly.

Многие глобальные компании пообещали остановить в рф новые клинические исследования и продвижение своих препаратов.

Напомним, россия сама загнала себя в ситуацию, когда она приближается к статусу экономической колонии Китая. В рф предсказывают нехватку наличных денег и долгосрочное падение экономики.