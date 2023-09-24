Росіяни відчувають дефіцит бензину та дизелю, — розвідка Британії

Чоловік заправляє автомобіль. Фото: google.com

Останніми тижнями росіяни відчувають нестачу бензину та дизельного пального. Це навряд чи пов'язано з війною.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Дефіцит бензину та дизелю в РФ

У британській розвідці вважають, що дефіцит виник через низку факторів серед яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів та привабливі ціни на експорт.

Для стабілізації внутрішнього ринку Росія призупинила майже весь експорт дизельного пального та бензину 21 вересня.

"Цей крок майже напевно призведе до подальшого обмеження поставок на обмеженому світовому ринку, що, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які наразі залежать від поставок російського пального", — йдеться у звіті.

Звіт британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, світові нафтопереробні заводи не встигають виробляти достатньої кількості дизельного пального, провокуючи новий виток інфляції, і позбавляючи країни палива для промисловості і транспорту. Вони прагнули задовольнити різкий попит на інші види пального.

Також ми писали, що Кремль готується підвищити тариф на газ для населення на 20%. Це буде найбільше зростання цін на блакитне паливо для громадян Росії за останні 11 років. Таким чином, влада РФ намагається компенсувати дефіцит у бюджеті Газпрому.