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Россияне испытывают дефицит бензина и дизеля, — разведка Британии

24 сентября 2023 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне испытывают дефицит бензина и дизеля, — разведка Британии
Мужчина заправляет автомобиль. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В последние недели россияне испытывают нехватку бензина и дизельного топлива. Это вряд ли связано с войной.

Об этом сообщает британская разведка.

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В британской разведке считают, что дефицит возник из-за ряда факторов, среди которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Для стабилизации внутреннего рынка Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина 21 сентября.

"Этот шаг почти наверняка приведет к дальнейшему ограничению поставок на ограниченном мировом рынке, что, вероятно, окажет наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок российского топлива", — говорится в отчете.

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Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного горючего, провоцируя новый виток инфляции и лишая страны топлива для промышленности и транспорта. Они стремились удовлетворить резкий спрос на другие виды горючего.

Также мы писали, что Кремль готовится повысить тариф на газ для населения на 20%. Это будет самый большой рост цен на голубое топливо для граждан России за последние 11 лет. Таким образом, власти РФ пытаются компенсировать дефицит в бюджете Газпрома.

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