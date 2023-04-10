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росіяни вигадали фейк про вплив українських біженців на рівень злочинності у Польщі

10 квітня 2023 12:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Польська поліція, яка насправді не звинувачувала українських біженців / Фото: Gazeta Polska
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

російські ЗМІ заявили, нібито польські правоохоронці звинуватили українських біженців у зростанні кількості злочинів. Насправді, причинами зростання є зубожіння поляків та шалена інфляція, а не діяльність громадян України.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму Telegram-каналі SPRAVDI.

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російські ЗМІ поширили “новину” про те, що нібито українські біженці спровокували зростання кількості злочинів у Польщі.

При цьому росіяни посилалися на дослідження аналітичного центру UCE Research, а також на дані польської поліції.

Про що насправді йшлося у дослідженні

Як з’ясували українські розслідувачі, зокрема, журналісти StopFake, це не відповідає дійсності.

У дослідженні UCE Research насправді йшлося про те, що рівень злочинності в країні дійсно зріз на 30%, але "ці тривожні цифри не дивують експертів через зубожіння поляків та шалену інфляцію". 

Про причетність українських біженців до зростання крадіжок у магазинах 2022 року автори дослідження нічого не говорять.

Нагадаємо, у Польщі для громадян України продовжили безоплатний проїзд потягом, який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці зможуть користуватися до кінця травня поточного року.

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