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​​​россияне придумали фейк о влиянии украинских беженцев на уровень преступности в Польше

10 апреля 2023 12:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Польская полиция, которая на самом деле не обвиняла украинских беженцев / Фото: Gazeta Polska
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

российские СМИ заявили, что польские правоохранители обвинили украинских беженцев в росте количества преступлений. На самом деле, причинами роста является обнищание поляков и безумная инфляция, а не деятельность граждан Украины.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале SPRAVDI.

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российские СМИ распространили "новость" о том, что якобы украинские беженцы спровоцировали рост преступлений в Польше.

При этом россияне ссылались на исследования аналитического центра UCE Research, а также данные польской полиции.

О чем на самом деле говорилось в исследовании

Как выяснили украинские расследователи, в частности журналисты StopFake, это не соответствует действительности.

В исследовании UCE Research на самом деле говорилось, что уровень преступности в стране действительно возрос на 30%, но "эти тревожные цифры не удивляют экспертов из-за обнищания поляков и безумной инфляции".

О причастности украинских беженцев к росту воровства в магазинах 2022 года авторы исследования ничего не говорят.

Напомним, в Польше для граждан Украины продолжили безвозмездный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут воспользоваться до конца мая текущего года.

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