россияне придумали фейк о влиянии украинских беженцев на уровень преступности в Польше
российские СМИ заявили, что польские правоохранители обвинили украинских беженцев в росте количества преступлений. На самом деле, причинами роста является обнищание поляков и безумная инфляция, а не деятельность граждан Украины.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале SPRAVDI.
российский фейк
российские СМИ распространили "новость" о том, что якобы украинские беженцы спровоцировали рост преступлений в Польше.
При этом россияне ссылались на исследования аналитического центра UCE Research, а также данные польской полиции.
О чем на самом деле говорилось в исследовании
Как выяснили украинские расследователи, в частности журналисты StopFake, это не соответствует действительности.
В исследовании UCE Research на самом деле говорилось, что уровень преступности в стране действительно возрос на 30%, но "эти тревожные цифры не удивляют экспертов из-за обнищания поляков и безумной инфляции".
О причастности украинских беженцев к росту воровства в магазинах 2022 года авторы исследования ничего не говорят.
Напомним, в Польше для граждан Украины продолжили безвозмездный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут воспользоваться до конца мая текущего года.