​​​россияне придумали фейк о влиянии украинских беженцев на уровень преступности в Польше

Польская полиция, которая на самом деле не обвиняла украинских беженцев / Фото: Gazeta Polska

российские СМИ заявили, что польские правоохранители обвинили украинских беженцев в росте количества преступлений. На самом деле, причинами роста является обнищание поляков и безумная инфляция, а не деятельность граждан Украины.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале SPRAVDI.

Читайте также:

российский фейк

российские СМИ распространили "новость" о том, что якобы украинские беженцы спровоцировали рост преступлений в Польше.

При этом россияне ссылались на исследования аналитического центра UCE Research, а также данные польской полиции.

О чем на самом деле говорилось в исследовании

Как выяснили украинские расследователи, в частности журналисты StopFake, это не соответствует действительности.

В исследовании UCE Research на самом деле говорилось, что уровень преступности в стране действительно возрос на 30%, но "эти тревожные цифры не удивляют экспертов из-за обнищания поляков и безумной инфляции".

О причастности украинских беженцев к росту воровства в магазинах 2022 года авторы исследования ничего не говорят.

Напомним, в Польше для граждан Украины продолжили безвозмездный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут воспользоваться до конца мая текущего года.