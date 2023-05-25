Росіяни влаштували Z-акцію, сфальсифікувавши дані системи відстеження суден
Російські хакери сфальсифікували дані ідентифікаційної системи комерційних суден для імітації знаку Z у Чорному морі. Така акція потрібна росіянам для підняття морального духу в суспільстві.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Z-фальсифікація
Аналіз, який провів проєкт Geollect, відзначив, що росіяни віддалено сфальсифікували дані автоматичної ідентифікаційної системи комерційних суден (AIS), щоб створити враження наявності у Чорному морі 65-кілометрового російського військового символу.
Йдеться про знак Z, який ще називають "свастикою Путіна". Цю букву латинського алфавіту використовують для позначення своєї техніки російські окупанти під час війни в Україні.
Навіщо це росіянам
Британські військові аналітики припустили, що така акція потрібна була росіянам для того, аби зміцнити моральний дух російського суспільства перед очікуваним українським контрнаступом.
Підробка даних AIS, зазначили у міноборони Великої Британії, підвищує ризик морських аварій.
Нагадаємо, що в Росії за півтора року війни розвинувся цілий культ знаку Z. Так, минулого року на Великдень у деяких російських регіонах навіть продавали паски з забороненим в Україні символом рашизму.