Росіяни влаштували Z-акцію, сфальсифікувавши дані системи відстеження суден

Російський воєнний корабель. Фото: Вікіпедія

Російські хакери сфальсифікували дані ідентифікаційної системи комерційних суден для імітації знаку Z у Чорному морі. Така акція потрібна росіянам для підняття морального духу в суспільстві.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Z-фальсифікація

Аналіз, який провів проєкт Geollect, відзначив, що росіяни віддалено сфальсифікували дані автоматичної ідентифікаційної системи комерційних суден (AIS), щоб створити враження наявності у Чорному морі 65-кілометрового російського військового символу.

Йдеться про знак Z, який ще називають "свастикою Путіна". Цю букву латинського алфавіту використовують для позначення своєї техніки російські окупанти під час війни в Україні.

Z-свастика у Чорному морі

Навіщо це росіянам

Британські військові аналітики припустили, що така акція потрібна була росіянам для того, аби зміцнити моральний дух російського суспільства перед очікуваним українським контрнаступом.

Підробка даних AIS, зазначили у міноборони Великої Британії, підвищує ризик морських аварій.

Нагадаємо, що в Росії за півтора року війни розвинувся цілий культ знаку Z. Так, минулого року на Великдень у деяких російських регіонах навіть продавали паски з забороненим в Україні символом рашизму.