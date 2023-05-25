Россияне устроили Z-акцию, сфальсифицировав данные системы отслеживания судов
Российские хакеры сфальсифицировали данные идентификационной системы коммерческих судов для имитации знака Z в Черном море. Такая акция нужна россиянам для поднятия морального духа в обществе.
Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Z-фальсификация
Анализ, проведенный проектом Geollect, отметил, что россияне удаленно сфальсифицировали данные автоматической идентификационной системы коммерческих судов (AIS), чтобы создать впечатление наличия в Черном море 65-километрового российского военного символа.
Речь идет о знаке Z, который еще называют "свастикой Путина". Эту букву латинского алфавита используют для обозначения своей техники российские оккупанты во время войны в Украине.
Зачем это россиянам
Британские военные аналитики предположили, что такая акция нужна была россиянам для того, чтобы укрепить моральный дух российского общества перед ожидаемым украинским контрнаступлением.
Подделка данных AIS, отметили в минобороны Великобритании, повышает риск морских аварий.
Напомним, что в России за полтора года войны развился целый культ знака Z. Так, в прошлом году на Пасху в некоторых российских регионах даже продавали паски с запретным в Украине символом рашизма.