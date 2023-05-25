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Россияне устроили Z-акцию, сфальсифицировав данные системы отслеживания судов

25 мая 2023 10:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне устроили Z-акцию, сфальсифицировав данные системы отслеживания судов
Российский военный корабль. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские хакеры сфальсифицировали данные идентификационной системы коммерческих судов для имитации знака Z в Черном море. Такая акция нужна россиянам для поднятия морального духа в обществе.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Z-фальсификация

Анализ, проведенный проектом Geollect, отметил, что россияне удаленно сфальсифицировали данные автоматической идентификационной системы коммерческих судов (AIS), чтобы создать впечатление наличия в Черном море 65-километрового российского военного символа.

Речь идет о знаке Z, который еще называют "свастикой Путина". Эту букву латинского алфавита используют для обозначения своей техники российские оккупанты во время войны в Украине.

Z-свастика в Черном море
Z-свастика в Черном море

Зачем это россиянам

Британские военные аналитики предположили, что такая акция нужна была россиянам для того, чтобы укрепить моральный дух российского общества перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

Подделка данных AIS, отметили в минобороны Великобритании, повышает риск морских аварий.

Напомним, что в России за полтора года войны развился целый культ знака Z. Так, в прошлом году на Пасху в некоторых российских регионах даже продавали паски с запретным в Украине символом рашизма.

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