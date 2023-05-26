Росіяни заявляють про обстріл села на Бєлгородщині, є поранені

Імовірне місце обстрілу села у Бєлгородській області. Фото: Telegram-канал Mash

Російська сторона запевняє, що Збройні сили України обстріляли село в Бєлгородській області. Поранення буцімто отримала одна жінка, руйнувань зазнали приватні будинки та база відпочинку.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

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Росіяни говорять про обстріл

За інформацією російської сторони, сьогодні, 26 травня, було обстріляне село Таволжанка в Бєлгородській області.

Росіяни традиційно звинувачують у обстрілі Збройні сили України.

За інформацією Telegram-каналу Mash, усього було випущено 15 снарядів.

Влучання і поранення

Російські джерела заявляють про влучання снарядів у житловий будинок та будівлі на території бази відпочинку. Крім того, нібито загорівся гараж із автомобілем.

Також за інформацією Mash внаслідок обстрілу буцімто постраждала жінка, яка отримала поверхові поранення м’яких тканин голови, рук та ніг.

Постраждалу госпіталізували.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на території регіону планується створення сім батальйонів територіальної оборони (ТрО). Таким чином чиновники РФ намагатимуться продемонструвати свою особисту участь в обороні російських прикордонних районів.

Також ми писали, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.

Додамо, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.