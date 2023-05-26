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Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области, есть раненые

26 мая 2023 15:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области, есть раненые
Возможное место обстрела села в Белгородской области. Фото: Telegram-канал Mash
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская сторона уверяет, что вооруженные силы Украины обстреляли село в Белгородской области. Ранения якобы получила одна женщина, разрушения отмечены в частных домах и базе отдыха.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

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Россияне говорят об обстреле

По информации российской стороны, сегодня, 26 мая, была обстреляна деревня Таволжанка в Белгородской области.

Россияне традиционно обвиняют в обстреле Вооруженные силы Украины.

По информации Telegram-канала Mash, всего было выпущено 15 снарядов.

Попадание и ранение

Российские источники заявляют о попадании снарядов в жилой дом и строения на территории базы отдыха. Кроме того, якобы загорелся гараж с автомобилем.

Также по информации Mash в результате обстрела якобы пострадала женщина, получившая поверхностные ранения мягких тканей головы, рук и ног.

Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона планируется создание семи батальонов территориальной обороны (ТрО). Таким образом, чиновники РФ будут пытаться продемонстрировать свое личное участие в обороне российских приграничных районов.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.

Добавим, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

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