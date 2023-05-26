Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области, есть раненые
Российская сторона уверяет, что вооруженные силы Украины обстреляли село в Белгородской области. Ранения якобы получила одна женщина, разрушения отмечены в частных домах и базе отдыха.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
Россияне говорят об обстреле
По информации российской стороны, сегодня, 26 мая, была обстреляна деревня Таволжанка в Белгородской области.
Россияне традиционно обвиняют в обстреле Вооруженные силы Украины.
По информации Telegram-канала Mash, всего было выпущено 15 снарядов.
Попадание и ранение
Российские источники заявляют о попадании снарядов в жилой дом и строения на территории базы отдыха. Кроме того, якобы загорелся гараж с автомобилем.
Также по информации Mash в результате обстрела якобы пострадала женщина, получившая поверхностные ранения мягких тканей головы, рук и ног.
Пострадавшую госпитализировали.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона планируется создание семи батальонов территориальной обороны (ТрО). Таким образом, чиновники РФ будут пытаться продемонстрировать свое личное участие в обороне российских приграничных районов.
Также мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.
Добавим, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.