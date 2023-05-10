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Росіяни заявляють про вибух на нафтопроводі "Дружба"

10 травня 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни заявляють про вибух на нафтопроводі "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" на території Росії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські пропагандисти заявили про обстріл наливного пункту нафтопроводу "Дружба". Внаслідок двох ударів по нібито порожніх резервуарах ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Удар по "Дружбі"

За інформацією, отриманою журналістам каналу, рано-вранці 10 травня був обстріляний наливний пункт нафтопроводу "Дружба" у селищі Свень Брянської області Росії.

Пропагандисти стверджують, що удар випадково був завданий по трьох порожніх резервуарах для зберігання нафтопродуктів.

Жодного витоку нафтопродуктів чи пожежі внаслідок цих ударів також нібито не було зафіксовано.

Хто атакував нафтопровід

Достеменно невідомо, хто ж саме і чим завдав цих ударів по об’єкту нафтотранспортної промисловості Російської Федерації.

За наявною інформацією, зазначають автори Telegram-каналу Baza, можна встановити лише час атаки — близько п’ятої ранку за московським часом. Удари були завдані з інтервалом у 20 хвилин.

Нагадаємо, ці ж пропагандисти сьогодні, 10 травня, повідомляли про спробу "української диверсійно-розвідувальної групи" прорватися на територію Росії через кордон України із Курською областю.

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