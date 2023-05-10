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Россияне заявляют о взрыве на нефтепроводе "Дружба"

10 мая 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне заявляют о взрыве на нефтепроводе "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" на территории России. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские пропагандисты заявили об обстреле наливного пункта нефтепровода "Дружба". В результате двух ударов по якобы пустым резервуарам никто не пострадал.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Удар по "Дружбе"

По информации, полученной журналистам канала, ранним утром 10 мая был обстрелян наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень Брянской области России.

Пропагандисты утверждают, что удар случайно был нанесен по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.

Никакая утечка нефтепродуктов или пожара в результате этих ударов также якобы не была зафиксирована.

Кто атаковал нефтепровод

Доподлинно неизвестно, кто же и чем нанес эти удары по объекту нефтетранспортной промышленности Российской Федерации.

По имеющейся информации, отмечают авторы Telegram-канала Baza, можно установить лишь время атаки — около пяти утра по московскому времени. Удары были нанесены с интервалом в 20 минут.

Напомним, эти же пропагандисты сегодня, 10 мая, сообщали о попытке "украинской диверсионно-разведывательной группы" прорваться на территорию России через границу Украины с Курской областью.

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