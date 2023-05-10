Россияне заявляют о взрыве на нефтепроводе "Дружба"
Российские пропагандисты заявили об обстреле наливного пункта нефтепровода "Дружба". В результате двух ударов по якобы пустым резервуарам никто не пострадал.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Удар по "Дружбе"
По информации, полученной журналистам канала, ранним утром 10 мая был обстрелян наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень Брянской области России.
Пропагандисты утверждают, что удар случайно был нанесен по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.
Никакая утечка нефтепродуктов или пожара в результате этих ударов также якобы не была зафиксирована.
Кто атаковал нефтепровод
Доподлинно неизвестно, кто же и чем нанес эти удары по объекту нефтетранспортной промышленности Российской Федерации.
По имеющейся информации, отмечают авторы Telegram-канала Baza, можно установить лишь время атаки — около пяти утра по московскому времени. Удары были нанесены с интервалом в 20 минут.
Напомним, эти же пропагандисты сегодня, 10 мая, сообщали о попытке "украинской диверсионно-разведывательной группы" прорваться на территорию России через границу Украины с Курской областью.