ЄС заборонить постачати до росії унітази та біде

Росіяни залишаться без унітазів та біде: в ЄС приготували нові санкції для рф
Під час обговорення наступного раунду санкцій представники ЄС розглянули 146-сторінковий список товарів, які більше не експортуватимуться до рф. Про це повідомляє EuObserver.
Торговельне ембарго, яке становитиме 11 мільярдів євро на рік, планується запровадити з 24 лютого 2023 року — на річницю початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Нові санкції покликані зупинити експорт до росії не тільки високотехнологічних товарів, які росія може використовувати у воєнних цілях, а й деяких товарів побутового вжитку.
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Таким чином, окрім електроніки, лазерів, радіообладнання та програмного забезпечення Євросоюз не постачатиме до рф біде, унітази, змивні бачки та інше сантехнічне обладнання, а також світлодіоди, конопляну пряжу, вилкові навантажувачі, машини для сортування пошти, цеглу, шини та навіть пера для ручок.
"Нехай (росіяни) беруть унітази — вони знадобляться їм у дорозі — і повертаються додому", — нагадує видання слова Президента України Володимира Зеленського, сказані в січні цього року.
Зазначимо, що туалетна тема взагалі є болісною для росіян: за даними Росстату, власний туалет у квартирі або будинку мають лише 88,8% росіян, вбиральню на дворі — 10,5%, а 0,8% не користуються туалетом взагалі.