Евросоюз запретит поставлять в россию не только высокотехнологичную электронику, но и товары бытового назначения

В ходе обсуждения следующего раунда санкций представители ЕС рассмотрели 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в рф. Об этом сообщает EuObserver.

Торговое эмбарго, которое составит 11 миллиардов евро в год, планируется ввести с 24 февраля 2023 года — в годовщину начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Новые санкции призваны остановить экспорт в рф не только высокотехнологичных товаров, которые россия может использовать в военных целях, но и отдельных товаров бытового назначения.

Таким образом, помимо электроники, лазеров, радиооборудования и программного обеспечения Евросоюз не будет поставлять в рф биде, унитазы, смывные бачки и другое сантехническое оборудование, а также светодиоды, конопляную пряжу, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, кирпич, шины и даже перья для ручек.

"Пусть они (россияне) берут унитазы — они пригодятся им по дороге — и возвращаются домой", — напоминает издание слова Президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в январе этого года.

Отметим, что туалетная тема вообще болезненна для россиян: по данным Росстата, собственный туалет в квартире или доме есть только у 88,8% россиян, туалет во дворе — у 10,5%, а 0,8% граждан рф не пользуются туалетом вообще.