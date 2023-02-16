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Россияне останутся без унитазов и биде: в ЕС приготовили новые санкции для рф

16 февраля 2023 17:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
ЕС запретит поставлять в Россию унитазы и биде
Евросоюз запретит поставлять в россию не только высокотехнологичную электронику, но и товары бытового назначения
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В ходе обсуждения следующего раунда санкций представители ЕС рассмотрели 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в рф. Об этом сообщает EuObserver.

Торговое эмбарго, которое составит 11 миллиардов евро в год, планируется ввести с 24 февраля 2023 года — в годовщину начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Новые санкции призваны остановить экспорт в рф не только высокотехнологичных товаров, которые россия может использовать в военных целях, но и отдельных товаров бытового назначения.

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Таким образом, помимо электроники, лазеров, радиооборудования и программного обеспечения Евросоюз не будет поставлять в рф биде, унитазы, смывные бачки и другое сантехническое оборудование, а также светодиоды, конопляную пряжу, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, кирпич, шины и даже перья для ручек.

"Пусть они (россияне) берут унитазы — они пригодятся им по дороге — и возвращаются домой", — напоминает издание слова Президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в январе этого года.

Отметим, что туалетная тема вообще болезненна для россиян: по данным Росстата, собственный туалет в квартире или доме есть только у 88,8% россиян, туалет во дворе — у 10,5%, а 0,8% граждан рф не пользуются туалетом вообще.

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