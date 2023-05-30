Росіяни знайшли несподіваних "винних" у атаці дронів на Москву
Російські громадяни звинувачують у атаці дронів на Москву українських біженців. Росіяни вимагають від влади висилати українців у маленькі міста чи взагалі відправляти на роботу за Урал.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"Український слід"
Російські громадяни у маріупольських пабліках в соцмережах та месенджерах почали звинувачувати біженців з України у атаці дронів на Москву.
Громадяни країни-агресора підозрюють у атаці на російську столицю людей, які змушені були поїхати до Росії з Маріуполя та інших українських міст, окупованих загарбниками.
Вигнати за Урал
Росіяни, які підтримують анексію українських міст, разом з тим вимагають заборонити мешканцям цих міст переїжджати до великих міст РФ, на кшталт Москви і Санкт-Петербурга.
Громадяни Росії закликають владу відправляти українських біженців у маленькі міста чи взагалі висилати за Урал, у азійську частину Російської Федерації.
"Так виглядає справжня російська імперськість. Для них маріупольці та усі українці — другосортні люди", — наголосили у Маріупольській міській раді.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.
Пізніше росіяни повідомляли про 25 дронів, які атакували Москву.