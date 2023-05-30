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Россияне нашли неожиданных "виновных" в атаке дронов на Москву

30 мая 2023 13:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне нашли неожиданных "виновных" в атаке дронов на Москву
Украинские беженцы. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские граждане обвиняют в атаке дронов на Москву украинских беженцев. Россияне требуют от власти высылать украинцев в маленькие города или отправлять на работу за Урал.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Российские граждане в мариупольских пабликах в соцсетях и мессенджерах начали обвинять беженцев из Украины в атаке дронов на Москву.

Граждане страны-агрессора подозревают в атаке на российскую столицу людей, которые вынуждены были уехать в Россию из Мариуполя и других украинских городов, оккупированных захватчиками.

Выгнать за Урал

Россияне, поддерживающие аннексию украинских городов, вместе с тем требуют запретить жителям этих городов переезжать в крупные города РФ, вроде Москвы и Санкт-Петербурга.

Россияне против украинских беженцев
Россияне против украинских беженцев

Граждане России призывают власти отправлять украинских беженцев в маленькие города или вообще высылать за Урал в азиатскую часть Российской Федерации.

Россияне требуют высылать украинских беженцев за Урал
Россияне требуют высылать украинских беженцев за Урал

"Так выглядит настоящая российская имперскость. Для них мариупольцы и все украинцы — второсортные люди", — отметили в Мариупольском городском совете.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

Позже россияне сообщали о 25 дронах , атаковавших Москву.

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