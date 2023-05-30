Россияне нашли неожиданных "виновных" в атаке дронов на Москву
Российские граждане обвиняют в атаке дронов на Москву украинских беженцев. Россияне требуют от власти высылать украинцев в маленькие города или отправлять на работу за Урал.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"Украинский след"
Российские граждане в мариупольских пабликах в соцсетях и мессенджерах начали обвинять беженцев из Украины в атаке дронов на Москву.
Граждане страны-агрессора подозревают в атаке на российскую столицу людей, которые вынуждены были уехать в Россию из Мариуполя и других украинских городов, оккупированных захватчиками.
Выгнать за Урал
Россияне, поддерживающие аннексию украинских городов, вместе с тем требуют запретить жителям этих городов переезжать в крупные города РФ, вроде Москвы и Санкт-Петербурга.
Граждане России призывают власти отправлять украинских беженцев в маленькие города или вообще высылать за Урал в азиатскую часть Российской Федерации.
"Так выглядит настоящая российская имперскость. Для них мариупольцы и все украинцы — второсортные люди", — отметили в Мариупольском городском совете.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.
Позже россияне сообщали о 25 дронах , атаковавших Москву.