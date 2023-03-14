Росіянину загрожує в'язниця через анекдот про окупантів: що відомо
Росіянина із Рязанської області звинуватили в повторній дискредитації армії рф. Він пожартував про втечу окупантів із Херсона.
Про це повідомляє ОВД-Інфо.
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Деталі
9 листопада минулого року чоловік опублікував анекдот у соцмережі "ВКонтакте".
"Давненько не читав дійсно смішних анекдотів: Сергію, а чому ми відступаємо від Херсона? Володя, так ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів і нацистів...", — написав росіянин.
У лютому силовики рф прийшли до нього додому. Вони побили чоловіка та надягли йому наручники. У помешканні росіянина провели обшук та вилучили телефони з ноутбуком.
Проти нього порушили кримінальну справу за повторну дискредитацію російської армії.
Влітку чоловіка із Рязанської області вже штрафували на 30 тисяч рублів через коментарі в соціальних мережах.
Нагадаємо, у ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.
Також ми писали, прикордонники затримали поблизу українсько-польського кордону росіянина, який переплив на матраці річку Західний Буг. Чоловік стверджує, що тривалий час проживав в Україні, втім через війну не міг законно повернутися.
Додамо, силовики рф у тимчасово окупованому Криму провели обшук у будинку делегата Курултаю Леммара Юнусова. Він проживає у селі Урожайне Сімферопольського району.