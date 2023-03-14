Россиянину грозит тюрьма из-за анекдота об оккупантах: что известно
Россиянина из Рязанской области обвинили в повторной дискредитации армии рф. Он пошутил о побеге оккупантов из Херсона.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
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9 ноября прошлого года мужчина опубликовал анекдот в соцсети "ВКонтакте".
"Давненько не читал действительно смешных анекдотов: Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же приказал освободить Украину от фашистов и нацистов...", — написал россиянин.
В феврале силовики рф пришли к нему домой. Они избили мужчину и надели ему наручники. В доме россиянина провели обыск и изъяли телефоны с ноутбуком.
Против него было возбуждено уголовное дело за повторную дискредитацию российской армии.
Летом мужчину из Рязанской области уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за комментариев в социальных сетях.
Напомним, в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.
Также мы писали, пограничники задержали вблизи украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг. Мужчина утверждает, что долгое время проживал в Украине, однако из-за войны не мог законно вернуться.
Добавим, силовики рф во временно оккупированном Крыму провели обыск в доме делегата Курултая Леммара Юнусова. Он проживает в селе Урожайное Симферопольского района.