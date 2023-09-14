Російська еліта масово виводить гроші з Європи, — Bloomberg

Російський мільярдер Ігор Алтушкін та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і президента Володимира Путіна, вивели активи на десятки мільярдів з країн Європи після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що роками російські мільярдери зберігали гроші в Європі, користуючись зручними для інвесторів правовими системами, дивідендами в іноземній валюті та низькими податками. Однак зараз чимало найзаможніших росіян перебувають під санкціями країн ЄС, Великої Британії та США і втрачають місця для розміщення статків.

Агентство зазначає, що в серпні поточного року Володимир Путін наказав уряду створити механізм, щоб Росія змогла відновити контроль над російськими компаніями, якщо їх зараз контролюють з-за кордону через санкції. Також Кремль використовує внутрішні "офшорні" зони з низьким рівнем податків, щоб повернути гроші багатих росіян у країну.

Відтак, "російська еліта" вивела до РФ вже понад 50 мільярдів доларів.

Спершу це зробили мільярдер Андрій Гур'єв та сталеливарний магнат Віктор Рашников. Вони перенесли свої активи зі Швейцарії та Кіпру до Росії. Інші російські мільярдери, включаючи Ігоря Алтушкіна, прийняли аналогічні рішення трохи пізніше.

Нагадаємо, нещодавно один із засновників техногіганта "Яндекс" Аркадій Волож попросив Європейський Союз скасувати введені проти нього обмежувальні заходи. При цьому за кілька днів до звернення Волож публічно висловив своє несхвалення "брутального" вторгнення Росії в Україну під керівництвом Путіна.