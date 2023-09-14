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Российская элита массово выводит деньги из Европы, — Bloomberg

14 сентября 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российская элита массово выводит деньги из Европы, — Bloomberg
Российский миллиардер Игорь Алтушкин и Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Находящиеся под давлением международных санкций и президента Владимира Путина, российские миллиардеры вывели активы на десятки миллиардов из стран Европы после вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что годами российские миллиардеры хранили деньги в Европе, пользуясь удобными для инвесторов правовыми системами, дивидендами в иностранной валюте и низкими налогами. Однако сейчас многие богатые россияне находятся под санкциями стран ЕС, Великобритании и США и теряют места для размещения состояния.

Агентство отмечает, что в августе текущего года Владимир Путин приказал правительству создать механизм, чтобы Россия смогла восстановить контроль над российскими компаниями, если их сейчас контролируют из-за границы из-за санкций. Также Кремль использует внутренние оффшорные зоны с низким уровнем налогов, чтобы вернуть деньги богатых россиян в страну.

Следовательно, "российская элита" вывела в РФ уже более 50 миллиардов долларов.

Сначала это сделали миллиардер Андрей Гурьев и сталелитейный магнат Виктор Рашников. Они перенесли свои активы из Швейцарии и Кипра в Россию. Другие российские миллиардеры, включая Игоря Алтушкина, приняли аналогичные решения чуть позже.

Напомним, недавно один из основателей техногиганта "Яндекс" Аркадий Волож попросил Европейский Союз отменить введенные против него ограничительные меры. При этом за несколько дней до обращения Волож публично выразил свое неодобрение "брутального" вторжения России в Украину под руководством Путина.

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