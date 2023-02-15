Російські еліти не вірять у перемогу в війні

Російська влада не вірить у перемогу над Україною, але готова продовжувати війну, — ЗМІ
Кремлівські еліти не вірять у можливість перемогти Україну у повномасштабній війні. Але при цьому російські чиновники упевнені, що війна триватиме ще довгий час.
Про це пише інформаційне агентство Reuters.
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Путін не має альтернативи попри воєнний провал
Джерела видання у кремлівських політичних та бізнесових колах визнали, що план володимира путіна щодо успішного захоплення України провалився.
Війна, якщо вона буде тривати надалі, стане ще дорожчою для російської економіки.
І при цьому, як стверджують люди з кремлівського кола, у путіна навіть попри це немає серйозних суперників у боротьбі за владу.
Тому виборів-2024 нинішньому кремлівському диктатору не варто боятися.
Російські еліти не вірять у перемогу
Люди із путінського оточення, опитані виданням на умовах анонімності, відверто говорять, що не вірять у можливість навіть великого наступу російської армії на Донбасі.
Віри в перемогу росії над Україною і усім цивілізованим світом ще менше, бо росія перебуває у дуже складній ситуації, як щодо військових технологій, так і щодо мотивації воювати.
Але, при цьому, представники кремлівської еліти упевнені, що війна буде тривати ще дуже довго.
Нагадаємо, що в кінці грудня люди, близькі до володимира путіна, розповідали у коментарі The Washington Post, що між путіним та його оточенням росте прірва.
Люди, які є частиною кремлівських еліт, розчаровані президентом росії, оскільки він не має плану на продовження чи завершення війни.
Фото з російських ЗМІ