Російські еліти не вірять у перемогу в війні

У путіна немає серйозних суперників у боротьбі за владу

Кремлівські еліти не вірять у можливість перемогти Україну у повномасштабній війні. Але при цьому російські чиновники упевнені, що війна триватиме ще довгий час.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Путін не має альтернативи попри воєнний провал

Джерела видання у кремлівських політичних та бізнесових колах визнали, що план володимира путіна щодо успішного захоплення України провалився.

Війна, якщо вона буде тривати надалі, стане ще дорожчою для російської економіки.

І при цьому, як стверджують люди з кремлівського кола, у путіна навіть попри це немає серйозних суперників у боротьбі за владу.

Тому виборів-2024 нинішньому кремлівському диктатору не варто боятися.

Російські еліти не вірять у перемогу

Люди із путінського оточення, опитані виданням на умовах анонімності, відверто говорять, що не вірять у можливість навіть великого наступу російської армії на Донбасі.

Віри в перемогу росії над Україною і усім цивілізованим світом ще менше, бо росія перебуває у дуже складній ситуації, як щодо військових технологій, так і щодо мотивації воювати.

Але, при цьому, представники кремлівської еліти упевнені, що війна буде тривати ще дуже довго.

Нагадаємо, що в кінці грудня люди, близькі до володимира путіна, розповідали у коментарі The Washington Post, що між путіним та його оточенням росте прірва.

Люди, які є частиною кремлівських еліт, розчаровані президентом росії, оскільки він не має плану на продовження чи завершення війни.

Фото з російських ЗМІ