Российские элиты не верят в победу в войне

Российские власти не верят в победу над Украиной, но готовы продолжать войну, — СМИ
Кремлевские элиты не верят в возможность победить Украину в полномасштабной войне . Но при этом российские чиновники уверены, что война будет продолжаться долгое время.
Об этом пишет информационное агентство Reuters.
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Путин не имеет альтернативы, несмотря на военный провал
Источники издания в кремлевских политических и бизнес кругах признали, что план владимира путина относительно успешного захвата Украины провалился.
Война, если она будет продолжаться, станет еще дороже для российской экономики.
И при этом, как утверждают люди из кремлевского круга, у путина даже несмотря на это нет серьезных соперников в борьбе за власть.
Поэтому выборов-2024 нынешнему кремлевскому диктатору не стоит опасаться.
Российские элиты не верят в победу
Люди из путинского оцепления, опрошенные изданием на условиях анонимности, откровенно говорят, что не верят в возможность даже большого наступления российской армии на Донбассе.
Веры в победу россии над Украиной и всем цивилизованным миром еще меньше, потому что россия находится в очень сложной ситуации, как по военным технологиям, так и по мотивации воевать.
Но при этом представители кремлевской элиты уверены, что война будет продолжаться еще очень долго.
Напомним, что в конце декабря люди, близкие к владимиру путину, рассказывали в комментарии The Washington Post, что между путиным и его окружением растет пропасть.
Люди, которые являются частью кремлевских элит, разочарованы президентом россии, поскольку у него нет плана на продолжение или завершение войны.
Фото из российских СМИ