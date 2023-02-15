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​​Российские власти не верят в победу над Украиной, но готовы продолжать войну, — СМИ

15 февраля 2023 14:16
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российские элиты не верят в победу в войне
У путина нет серьезных соперников в борьбе за власть
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Кремлевские элиты не верят в возможность победить Украину в полномасштабной войне . Но при этом российские чиновники уверены, что война будет продолжаться долгое время.

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

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Источники издания в кремлевских политических и бизнес кругах признали, что план владимира путина относительно успешного захвата Украины провалился.

Война, если она будет продолжаться, станет еще дороже для российской экономики.

И при этом, как утверждают люди из кремлевского круга, у путина даже несмотря на это нет серьезных соперников в борьбе за власть.

Поэтому выборов-2024 нынешнему кремлевскому диктатору не стоит опасаться.

Российские элиты не верят в победу

Люди из путинского оцепления, опрошенные изданием на условиях анонимности, откровенно говорят, что не верят в возможность даже большого наступления российской армии на Донбассе.

Веры в победу россии над Украиной и всем цивилизованным миром еще меньше, потому что россия находится в очень сложной ситуации, как по военным технологиям, так и по мотивации воевать.

Но при этом представители кремлевской элиты уверены, что война будет продолжаться еще очень долго.

Напомним, что в конце декабря люди, близкие к владимиру путину, рассказывали в комментарии The Washington Post, что между путиным и его окружением растет пропасть.

Люди, которые являются частью кремлевских элит, разочарованы президентом россии, поскольку у него нет плана на продолжение или завершение войны.

Фото из российских СМИ

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