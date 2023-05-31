Російська влада почала вивозити дітей з Бєлгородської області

Люди в Шебекіні після обстрілу. Фото: Telegram-канал Гладкова

Влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію дітей із кількох районів. Неповнолітніх вивезуть до сусідньої Воронезької області РФ.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

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Евакуація дітей з Бєлгородщини

За словами В’ячеслава Гладкова, влада ухвалила рішення про евакуацію дітей із двох округів Бєлгородської області — Грайворонського і Шебекинського.

Перші 300 дітей будуть відправлені до сусідньої Воронезької області.

Сам же губернатор і пообіцяв поїхати з ними, нібито для того, аби проконтролювати процес.

Поранені в Шебекіні

Разом з тим, губернатор Бєлгородської області заявив, що під час нового обстрілу міста Шебекіно постраждали чотири особи, а не одна, як говорилося раніше.

Двох людей доправили у лікарні, двом надали медичну допомогу на місці.

За словами В’ячеслава Гладкова, удар по Шебекіну здійснювався за допомогою РСЗВ "Град".

"Вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у восьми багатоквартирних, чотирьох приватних домоволодіннях, а також школі та двох адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів", — так охарактеризував губернатор збитки внаслідок обстрілу міста.

Нагадаємо, раніше Гладков повідомив про нічний обстріл міста Шебекіне, заявивши про одну постраждалу внаслідок цього удару людину.