Российские власти начали вывозить детей из Белгородской области

Люди в Шебекино после обстрела. Фото: Telegram-канал Гладкова

Власти Белгородской области объявили об эвакуации детей из нескольких районов. Несовершеннолетних вывезут в соседнюю Воронежскую область РФ.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Эвакуация детей из Белгородской области

По словам Вячеслава Гладкова, власти приняли решение об эвакуации детей из двух округов Белгородской области — Грайворонского и Шебекинского.

Первые 300 детей будут отправлены в соседнюю Воронежскую область.

Сам же губернатор и пообещал поехать с ними, якобы для того, чтобы проконтролировать процесс.

Раненые в Шебекино

Вместе с тем, губернатор Белгородской области заявил, что во время нового обстрела города Шебекино пострадали четыре человека, а не один, как говорилось ранее.

Два человека доставили в больницы, двоим оказали медицинскую помощь на месте.

По словам Вячеслава Гладкова, удар по Шебекино осуществлялся с помощью РСЗО "Град".

"Выбиты окна, иссечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел", — так охарактеризовал губернатор ущерб в результате обстрела города.

Напомним, ранее Гладков сообщил о ночном обстреле города Шебекино, заявив об одном пострадавшем в результате этого удара человеке.