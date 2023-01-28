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Російське антарктичне судно пришвартувалося у ПАР після протестів, — Reuters

28 січня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російське арктичне судно пришвартувалося в ПАР після протестів
Судно "Академік Олександр Карпінський"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російське науково-дослідне судно, яке займалося розвідкою нафти та природного газу в Антарктиді, у суботу пришвартувалося в Кейптауні (ПАР) після протестів зелених активістів. Мітингувальники заявили, що діяльність у регіоні порушує договір про заборону розвідки корисних копалин.

Про це пише Reuters.

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У порту Кейптауна судно "Академік Олександр Карпінський" зустріли члени екологічної групи Extinction Rebellion із плакатами "Руки геть від Антарктиди".

"Цього тижня кілька десятків протестувальників із Greenpeace та Extinction Rebellion провели демонстрацію в порту, заявивши, що корабельні сейсморозвідувальні роботи в Антарктиці становлять загрозу для морського життя в цьому районі і порушують міжнародну угоду 1958 року", — пише видання.

Також повідомляється, що поправка 1998 року до Договору про Антарктику за участю 55 країн, який підписали як росія, так і Південна Африка, забороняє розвідку та видобуток корисних копалин у цьому регіоні.

Своєю чергою державна російська геологорозвідувальна компанія, що управляє судном "Академік Олександр Карпінський", заявляє, що з 1970 року проводить дослідження у відведеній рф частини Антарктиди для розвідки вуглеводнів.

Тим часом представник Extinction Rebellion Кессі Гудман повідомила Reuters, що уряд Південної Африки причетний до завдання збитків навколишньому середовищу, дозволивши російському кораблю пришвартуватися.

Нагадаємо, що від антарктичного шельфового льодовика відколовся величезний айсберг завбільшки з Лондон. Його розмір площею майже 1550 квадратних кілометрів.

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