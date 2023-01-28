Российское арктическое судно пришвартовалось в ЮАР после протестов

Судно "Академик Александр Карпинский"

Российское научно-исследовательское судно, занимавшееся разведкой нефти и природного газа в Антарктиде, в субботу пришвартовалось в Кейптауне (ЮАР) после протестов зеленых активистов. Митингующие заявили, что деятельность в регионе нарушает договор о запрете разведки полезных ископаемых.

Об этом пишет Reuters.

Судно встретили митингующие

В порту Кейптауна судно "Академик Александр Карпинский" встретили члены экологической группы Extinction Rebellion с плакатами "Руки прочь от Антарктиды".

"На этой неделе несколько десятков протестующих из Greenpeace и Extinction Rebellion провели демонстрацию в порту, заявив, что корабельные сейсморазведочные работы в Антарктике представляют угрозу для морской жизни в этом районе и нарушают международное соглашение 1958 года", — пишет издание.

Также сообщается, что поправка 1998 года к Договору об Антарктике с участием 55 стран, который подписали как россия, так и Южная Африка, запрещает разведку и добычу полезных ископаемых в этом регионе.

В свою очередь государственная российская геологоразведочная компания, управляющая судном "Академик Александр Карпинский", заявляет, что с 1970 года проводит исследования в отведенной рф части Антарктиды для разведки углеводородов.

Тем временем представитель Extinction Rebellion Кэсси Гудман сообщила Reuters, что правительство Южной Африки причастно к нанесению ущерба окружающей среде, позволив российскому кораблю пришвартоваться.

Напомним, что от антарктического шельфового ледника откололся огромный айсберг величиной с Лондон. Его размер — площадью почти 1550 квадратных километров.