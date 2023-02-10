Блогери, пов'язані з Пригожиним, вимагають відставки Шойгу, пише Інститут вивчення війни

Блогерів обурила історія із закупівлею форми для окупаційної армії

Російські військові блогери, зокрема, пов’язані із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, вимагають відставки міністра оборони Сергія Шойгу. Вони наполягають на втраті міністром довіри.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Блогери проти Шойгу

Російські блогери, які пишуть про війну, розв’язану кремлем в Україні 24 лютого минулого року, продовжують критикувати міністерство оборони країни-агресора.

Вони навіть почали вимагати відставки міністра Сергія Шойгу.

Так, Telegram-канал Gray Zone, пов’язаний із ПВК "Вагнер", заявив своїм 426 тисячам підписників, що Шойгу втратив довіру перед російським народом і що президент росії володимир путін може змінити ситуацію, звільнивши міністра.

Корупція в міноборони

Однією із причин нападу блогерів на керівництво міністерства оборони є історія із 22-річним сином заступника голови Федерального агентства із управління державним майном.

Цей юнак отримав контракт на постачання окупаційній армії військової форми, але, як зазначають блогери, ціна на неї серйозно завищена, і це при тому, що якість цієї форми залишає бажати кращого.

Нагадаємо, на початку лютого ISW писав, що відомі російські військові блогери дедалі частіше критикують владу рф за невдачі на фронті. Зокрема, міноборони звинувачують у великих втратах серед особового складу армії рф.

Так, в ефірі одного з російських державних телеканалів військовий блогер заявив, що повітряно-десантні війська рф втратили в Україні майже 50% особового складу. В ISW наголошують, що таке публічне оприлюднення цих даних значно підриває зусилля міністерства оборони росії, яке щоразу наголошує на "мінімальних втратах".

Аби взяти таких блогерів під власний контроль, кремль навіть запропонував деяким з них платформи на російських державних мовниках.

Фото: РБК