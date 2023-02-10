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Российские блоггеры, связанные с Пригожиным, требуют отставки Шойгу, — ISW

10 февраля 2023 09:41
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Блоггеры, связанные с Пригожиным, требуют отставки Шойгу, пишет Институт изучения войны
Блоггеров возмутила история с закупкой формы для оккупационной армии
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российские военные блоггеры, в частности, связанные с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, требуют отставки министра обороны Сергея Шойгу. Они настаивают на потере министром доверия.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Блоггеры против Шойгу

Российские блоггеры, пишущие о войне, развязанной кремлем в Украине 24 февраля прошлого года, продолжают критиковать министерство обороны страны-агрессора.

Они даже потребовали отставки министра Сергея Шойгу.

Так, Telegram-канал Gray Zone, связанный с ЧВК "Вагнер", заявил своим 426 тысячам подписчиков, что Шойгу потерял доверие перед российским народом и что президент россии Владимир Путин может изменить ситуацию, уволив министра.

Коррупция в минобороны

Одной из причин нападения блоггеров на руководство министерства обороны есть история с 22-летним сыном заместителя председателя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Этот юноша получил контракт на поставку оккупационной армии военной формы, но, как отмечают блоггеры, цена на нее серьезно завышена, и это при том, что качество этой формы оставляет желать лучшего.

Напомним, в начале февраля ISW писал, что известные российские военные блоггеры все чаще критикуют власти россии за неудачи на фронте. В частности, минобороны обвиняют в больших потерях среди личного состава армии рф.

Так, в эфире одного из российских государственных телеканалов военный блогер заявил, что воздушно-десантные войска россии потеряли в Украине почти 50% личного состава. В ISW отмечают, что такое публичное обнародование этих данных значительно подрывает усилие министерства обороны россии, каждый раз подчеркивающее "минимальные потери".

Чтобы взять таких блоггеров под собственный контроль, кремль даже предложил некоторым из них платформы на русских государственных вещателях.

Фото: РБК

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