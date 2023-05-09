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Російські дипломати у Варшаві прокинулися від звуків сирен та бомбардувань

9 травня 2023 13:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські дипломати у Варшаві прокинулися від звуків сирен та бомбардувань
Посольство РФ у Польщі. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок вранці, 9 травня, активісти з ініціативи "Євромайдан-Варшава" провели акцію протесту проти Росії, розбудивши російських дипломатів у Варшаві звуками сирен та бомбардувань. Вони розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate і використовували звуки, що нагадують повітряну тривогу та бомбардування, щоб привернути увагу до свого протесту.

Про це повідомляють активісти ініціативи.

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Активісти заявили, що вони хочуть привернути увагу до дій Росії та її дипломатичних представників у Польщі, які, на їхню думку, не мають нічого спільного із цивілізованим світом. Вони закликали російських дипломатів залишити Польщу та не повертатися.

Акція пройшла під девізом "Ваш час настав!" та була проведена у День перемоги. Активісти наголосили, що їхня акція не є закликом до совісті російських дипломатів, але закликали їх усвідомити наслідки своїх дій.

Ця акція є частиною широкомасштабних протестів проти Росії та її дій в Україні. Активісти мають намір продовжувати свої протести й домагатися того, щоб світова спільнота усвідомила небезпеку, яку Росія представляє для світу в цілому.

Нагадаємо, що 24 лютого активісти у Варшаві провели акцію до роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну. О 6-й ранку вони включили звуки вибухів і сирену під будівлею, де живуть дипломати Росії.

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