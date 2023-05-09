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Российские дипломаты в Варшаве проснулись от звуков сирен и бомбежек

9 мая 2023 13:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские дипломаты в Варшаве проснулись от звуков сирен и бомбежек
Посольство РФ в Польше. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник утром, 9 мая, активисты из инициативы "Евромайдан-Варшава" провели акцию протеста против России, разбудив российских дипломатов в Варшаве звуками сирен и бомбежек. Они развернули большой баннер с хэштегом #russiaisaterroriststate и использовали звуки, напоминающие воздушную тревогу и бомбежки, чтобы привлечь внимание к своему протесту.

Об этом сообщают активисты инициативы.

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Активисты заявили, что они хотят привлечь внимание к действиям России и ее дипломатическим представителям в Польше, которые, по их мнению, не имеют ничего общего с цивилизованным миром. Они призвали российских дипломатов покинуть Польшу и не возвращаться.

Акция прошла под девизом "Ваше время пришло!" и была проведена в День победы. Активисты подчеркнули, что их акция не является призывом к совести российских дипломатов, но призвали их осознать последствия своих действий.

Эта акция является частью широкомасштабных протестов против России и ее действий в Украине. Активисты намерены продолжать свои протесты и добиваться того, чтобы мировое сообщество осознало опасность, которую представляет Россия для мира в целом.

Напомним, что 24 февраля, активисты в Варшаве провели акцию к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. В 6 утра они включили звуки взрывов и сирену под зданием, где живут дипломаты рф.

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