Российские дипломаты в Варшаве проснулись от звуков сирен и бомбежек

Посольство РФ в Польше. Фото: Википедия

Во вторник утром, 9 мая, активисты из инициативы "Евромайдан-Варшава" провели акцию протеста против России, разбудив российских дипломатов в Варшаве звуками сирен и бомбежек. Они развернули большой баннер с хэштегом #russiaisaterroriststate и использовали звуки, напоминающие воздушную тревогу и бомбежки, чтобы привлечь внимание к своему протесту.

Об этом сообщают активисты инициативы.

Читайте также:

Акция протеста в Варшаве

Активисты заявили, что они хотят привлечь внимание к действиям России и ее дипломатическим представителям в Польше, которые, по их мнению, не имеют ничего общего с цивилизованным миром. Они призвали российских дипломатов покинуть Польшу и не возвращаться.

Акция прошла под девизом "Ваше время пришло!" и была проведена в День победы. Активисты подчеркнули, что их акция не является призывом к совести российских дипломатов, но призвали их осознать последствия своих действий.

Эта акция является частью широкомасштабных протестов против России и ее действий в Украине. Активисты намерены продолжать свои протесты и добиваться того, чтобы мировое сообщество осознало опасность, которую представляет Россия для мира в целом.

Напомним, что 24 февраля, активисты в Варшаве провели акцию к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. В 6 утра они включили звуки взрывов и сирену под зданием, где живут дипломаты рф.