Російські інтернет-тролі у Twitter вкидали фейки про залізничну катастрофу в США

Проросійські пропагандисти нагнітають атмосферу навколо аварії в Огайо

Російські тролі у соцмережах використали сходження вантажного поїзда в США для антиукраїнської пропаганди. Вони, маскуючись під американців, вимагають від Джо Байдена відмовитися від допомоги Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Антиамериканська брехня про катастрофу

У Сполучених Штатах в Огайо сталася залізнична катастрофа — з рейок зійшли декілька вагонів, що спровокувало викид у атмосферу деяку кількість токсичних речовин.

Після цього у Twitter активізувалися російські тролі, які почали публікувати фейки та маніпулятивні твіти, присвячені цій аварії.

Зокрема, ці тролі брехали про масштаби наслідків катастрофи, про "загибель" екологів, які приїхали на місце аварії тощо.

Українська тема

Крім того, російські інтернет-маніпулятори згадали про допомогу Сполучених Штатів Україні.

Вони почали закликати американців натиснути на президента Байдена з вимогою відмовитися від надання допомоги України під гаслом "Спочатку Огайо!".

Як ідея Маска сприяє російській пропаганді

Як зазначає видання, багато з цих акаунтів, які використовують російські тролі, отримали синю верифікаційну галочку.

Цю платну опцію нещодавно запровадив новий власник соцмережі Ілон Маск.

Завдяки цьому синю галочку отримав, наприклад, один із таких акаунтів, у якому на фото профіля був собака.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда вигадала "український слід" у виникненні руху ПВК "Редан".

Фото: Pixabay