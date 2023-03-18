Российские интернет-тролли в Twitter вбрасывали фейки о железнодорожной катастрофе в США

Пророссийские пропагандисты нагнетают атмосферу вокруг аварии в Огайо

Российские тролли в соцсетях использовали восток грузового поезда в США дляантиукраинской пропаганды. Они, маскируясь под американцев, требуют от Джо Байдена отказаться от помощи Украине.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

Антиамериканская ложь о катастрофе

В Соединенных Штатах в Огайо произошла железнодорожная катастрофа – с рельсов сошли несколько вагонов, что спровоцировало выброс в атмосферу некоторое количество токсичных веществ.

После этого в Twitter активизировались российские тролли, публиковавшие фейки и манипулятивные твиты, посвященные этой аварии.

В частности, эти тролли врали о масштабах последствий катастрофы, о "гибели" экологов, приехавших на место аварии.

Украинская тема

Кроме того, российские интернет-манипуляторы упомянули о помощи Соединенных Штатов Украины.

Они стали призывать американцев надавить на президента Байдена с требованием отказаться от оказания помощи Украине под лозунгом "Сначала Огайо!".

Как идея Маска способствует российской пропаганде

Как отмечает издание, многие из этих аккаунтов, которые используют российские тролли, получили синюю верификационную галочку.

Эту платную опцию недавно ввел новый владелец соцсети Илон Маск.

Благодаря этому, синюю галочку получил, например, один из таких аккаунтов, в котором на фото профиля была собака.

Напомним, ранее российская пропаганда придумала "украинский след" в возникновении движения ЧВК "Редан".

Фото: Pixabay