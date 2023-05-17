Російські космонавти залишилися без придатних до використання скафандрів, – ЗМІ

Російський космонавт. Фото: "Роскосмос"

У російських космонавтів закінчився термін експлуатації скафандрів. Однак, нове спорядження для виходу у відкритий космос буде виготовлено не раніше 2024 року.

Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на три джерела у місцевій ракетно-космічній галузі.

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Відомо, що російські космонавти використовують дві моделі скафандрів — "Орлан-МКС" № 4 і "Орлан-МКС" № 5. За словами співрозмовників видання "Известия", у № 4 термін придатності вже закінчився, а у № 5 він наблизився до завершення. Обидві моделі скафандрів призначені для 20 виходів у відкритий космос.

Термін експлуатації "Орлан-МКС" становить п'ять років, незалежно від кількості виходів у космос. У скафандрі №4 перший вихід в космос здійснили 17 серпня 2017 року, тому він уже дев'ять місяців є непридатним. Модель №5 вперше вивели за межі корабля 15 серпня 2018 року, в результаті в нього залишилося лише кілька місяців штатної експлуатації.

"Строк використання — це найголовніший критерій для визначення захисних властивостей скафандра. Навіть якщо не виходити у них у відкритий космос, вони все одно втрачають свої характеристики", — пояснив співрозмовник у РКК "Енергія".

До чого може призвести технічна несправність скафандра

Зазначається, що технічна несправність скафандра може призвести до тимчасової чи постійної заборони на роботу в ньому за межами корабля, але навіть якщо проблеми і виникнуть, їх вирішуватимуть шляхом продовження терміну експлуатації, пояснив співрозмовник в одній із організацій "Роскосмосу".

Своєю чергою у "Роскосмосі" заявили, що планують зробити один скафандр у 2024 році і ще два – у 2025-му.

"Вони будуть виготовлені із застосуванням вітчизняних матеріалів. Для продовження експлуатації двох "Орлан-МКС" створено та доставляються на станцію запасні частини", — запевнили у російському відомстві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що NASA створили аналог середовища, у якому потенційно перебуватимуть астронавти на Марсі. Дослідники проведуть рік у змодельованих умовах для проходження різноманітних перевірок.