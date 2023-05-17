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Российские космонавты остались без пригодных для использования скафандров, – СМИ

17 мая 2023 14:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские космонавты остались без пригодных для использования скафандров, – СМИ
Российский космонавт. Фото: "Роскосмос"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У российских космонавтов истек срок эксплуатации скафандров. Однако новое снаряжение для выхода в открытый космос будет изготовлено не раньше 2024 года.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на три источника в местной ракетно-космической отрасли.

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Российские космонавты остались без скафандров

Известно, что российские космонавты используют две модели скафандров — "Орлан-МКС" №4 и "Орлан-МКС" №5. По словам собеседников издания "Известия", у №4 срок годности уже истек, а у №5 он приблизился к завершению. Обе модели скафандров предназначены для 20 выходов в открытый космос.

Срок эксплуатации "Орлан-МКС" составляет пять лет независимо от количества выходов в космос. В скафандре №4 первый выход в космос совершили 17 августа 2017 года, поэтому он уже девять месяцев непригоден. Модель №5 впервые была выведена за пределы корабля 15 августа 2018 года, в результате у него осталось всего несколько месяцев штатной эксплуатации.

"Срок использования — это самый главный критерий для определения защитных свойств скафандра. Даже если не выходить у них в открытый космос, они все равно теряют свои характеристики", – пояснил собеседник в РКК "Энергия".

К чему может привести техническая неисправность скафандра

Отмечается, что техническая неисправность скафандра может привести к временному или постоянному запрету на работу в нем за пределами корабля, но даже если возникнут проблемы, их будут решать путем продления срока эксплуатации, пояснил собеседник в одной из организаций "Роскосмоса".

В свою очередь в "Роскосмосе" заявили, что планируют сделать один скафандр в 2024 году и еще два — в 2025-м.

"Они будут изготовлены с применением отечественных материалов. Для продления эксплуатации двух "Орлан-МКС" созданы и доставляются на станцию запасные части", — заверили в российском ведомстве.

Напомним, недавно стало известно, что NASA создали аналог среды, в которой будут потенциально находиться астронавты на Марсе. Исследователи проведут год в смоделированных условиях для прохождения проверок.

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