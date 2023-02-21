Вован і Лексус розіграли Меркель

У колишньої канцлерки Німеччини визнали факт такої розмови

Відомі російські пранкери Вован і Лексус розіграли Ангелу Меркель. Представники країни-агресора подзвонили ексканцлерці Німеччини від імені п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiel.

Російські пранкери проти Меркель

Відомі пранкери із країни-агресора, відомі під прізвиськами Вован і Лексус, заявили, що вони розіграли колишню очільницю федерального уряду Німеччини Ангелу Меркель.

Вони подзвонили Меркель від імені п’ятого президента України Петра Порошенка, з яким Меркель неодноразово спілкувалася протягом 2014-19 років.

Заява ексканцлерки

Офіс Ангели Меркель підтвердив факт такого розіграшу.

"Я можу підтвердити телефонну розмову з абонентом, який видався колишнім президентом України Петром Порошенком", – визнала у коментарі ЗМІ речниця колишньої очільниці федерального уряду Німеччини.

Нагадаємо, що в росії пранкери, які мають відношення до опозиційного політика Олексія Навального, розіграли сина путінського речника Дмитра Пєскова, подзвонивши йому від імені військкомату з вимогою пройти комісію в рамках мобілізації.

Фото: "РИА Новости"