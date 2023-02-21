Вован и Лексус разыграли Меркель

Российские пранкеры разыграли Меркель, позвонив ей от имени Порошенко
Известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Ангелу Меркель. Представители страны-агрессора позвонили экс-канцлеру Германии от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiel.
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Российские пранкеры против Меркель
Известные пранкеры из страны-агрессора, известные под прозвищами Вован и Лексус, заявили, что они разыграли бывшую главу федерального правительства Германии Ангелу Меркель.
Они позвонили Меркель от имени пятого президента Украины Петра Порошенко, с которым Меркель не раз общалась в течение 2014-2019 годов.
Заявление экс-канцлера
Офис Ангелы Меркель подтвердил факт такого розыгрыша.
"Я могу подтвердить телефонный разговор с абонентом, выдававшим себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко", — признала в комментарии СМИ пресс-секретарь бывшего главы федерального правительства Германии.
Напомним, что в россии пранкеры, имеющие отношение к оппозиционному политику Алексею Навальному, разыграли сына путинского спикера Дмитрия Пескова, позвонив ему от имени военкомата с требованием пройти комиссию в рамках мобилизации.
Фото: "РИА Новости"