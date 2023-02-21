Вован и Лексус разыграли Меркель

У бывшего канцлера Германии признали факт такого разговора

Известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Ангелу Меркель. Представители страны-агрессора позвонили экс-канцлеру Германии от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiel.

Российские пранкеры против Меркель

Известные пранкеры из страны-агрессора, известные под прозвищами Вован и Лексус, заявили, что они разыграли бывшую главу федерального правительства Германии Ангелу Меркель.

Они позвонили Меркель от имени пятого президента Украины Петра Порошенко, с которым Меркель не раз общалась в течение 2014-2019 годов.

Заявление экс-канцлера

Офис Ангелы Меркель подтвердил факт такого розыгрыша.

"Я могу подтвердить телефонный разговор с абонентом, выдававшим себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко", — признала в комментарии СМИ пресс-секретарь бывшего главы федерального правительства Германии.

Напомним, что в россии пранкеры, имеющие отношение к оппозиционному политику Алексею Навальному, разыграли сына путинского спикера Дмитрия Пескова, позвонив ему от имени военкомата с требованием пройти комиссию в рамках мобилизации.

Фото: "РИА Новости"