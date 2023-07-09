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Російські пропагандисти вирішили напасти на Париж

9 липня 2023 12:23
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Російські пропагандисти вирішили напасти на Париж
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські пропагандисти вирішили, що в Україні вони вже досягли максимальних втрат та вирішили "напасти" на столицю Франції. За їхніми вигадками "Париж — місто російської слави".

Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму шоу.

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Нові вигадки росіян

Нещодавно у пропагандистському російському шоу одного із головних прокремлівських "журналістів" Володимира Соловйова, прозвучала нова вигадка. Відтак росіяни вирішили, що їм потрібно напасти на Париж.

"Париж — місто російської військової слави. Він нам звичайно потрібний. Південний берег Франції в ХІХ столітті був російським", — озвучив "геніальну ідею" Соловйов.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти здійняли паніку через "прорив ЗСУ" на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.  

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