Російські пропагандисти вирішили напасти на Париж
Російські пропагандисти вирішили, що в Україні вони вже досягли максимальних втрат та вирішили "напасти" на столицю Франції. За їхніми вигадками "Париж — місто російської слави".
Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму шоу.
Нові вигадки росіян
Нещодавно у пропагандистському російському шоу одного із головних прокремлівських "журналістів" Володимира Соловйова, прозвучала нова вигадка. Відтак росіяни вирішили, що їм потрібно напасти на Париж.
"Париж — місто російської військової слави. Він нам звичайно потрібний. Південний берег Франції в ХІХ столітті був російським", — озвучив "геніальну ідею" Соловйов.
Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти здійняли паніку через "прорив ЗСУ" на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.