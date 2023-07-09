Российские пропагандисты решили напасть на Париж

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ

Российские пропагандисты решили, что в Украине они уже добились максимальных потерь и решили "напасть" на столицу Франции. По их вымыслам "Париж — город русской славы".

Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в своем шоу.

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Недавно в пропагандистском российском шоу одного из главных прокремлевских "журналистов" Владимира Соловьева прозвучала новая выдумка. Следовательно, россияне решили, что им нужно напасть на Париж.

"Париж — город русской воинской славы. Он нам обычно нужен. Южный берег Франции в XIX веке был русским", — озвучил "гениальную идею" Соловьев.

Напомним, недавно российские пропагандисты подняли панику из-за "прорыва ВСУ" на отдельных направлениях фронта, заявляют даже об угрозе для Белгорода.