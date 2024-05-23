Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Російські туристи більше не зможуть відвідати Норвегію arrow

Російські туристи більше не зможуть відвідати Норвегію

23 травня 2024 12:12
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Норвегія заборонила в'їзд російським громадянам
Туристи в Норвегії. Фото: joyn.life
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російські туристи більше не зможуть вільно перетинати кордон із Норвегією. Уряд країни запровадив заборону для громадян РФ, перетнути кордон можна буде лише за певних умов.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії в четвер, 23 травня. 

Читайте також:

Чому росіяни більше не зможуть побувати в Норвегії

Ще навесні 2022 року норвежський уряд обмежив можливість в'їзду для громадян Росії. Сьогодні ці обмеження стали ще більш жорсткими, адже тепер і туристам важко відвідати країну.

"Рішення посилити правила в'їзду відповідає норвезькому підходу підтримувати союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресійної війни Росії проти України", — заявила міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Ця інструкція поширюється на певні категорії російських громадян, зокрема і туристів. Тому на кордоні поліція може заборонити в'їзд.

"Громадянам Росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. Обмеження поширюється як на тих, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди", — повідомили в уряді Норвегії. 

Але є і винятки. Якщо громадянин Росії їде, щоб відвідати близьких родичів, для навчання, чи роботи, то його можуть пропустити на кордоні. 

Нагадаємо, раніше Норвегія виділила для України 600 млн доларів, в основному ці гроші підуть на протиповітряну оборону. 

В Україну, на Одещину, приїжджав міністр закордонних справ Норвегії  Еспен Барт Ейде. Він ознайомився з ситуацією у Чорному морі та із загрозою російського флоту для України.

кордон
Норвегія
росіяни
прикордонники
туризм
Росія
заборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ