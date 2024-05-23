Норвегія заборонила в'їзд російським громадянам

Туристи в Норвегії. Фото: joyn.life

Російські туристи більше не зможуть вільно перетинати кордон із Норвегією. Уряд країни запровадив заборону для громадян РФ, перетнути кордон можна буде лише за певних умов.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії в четвер, 23 травня.

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Ще навесні 2022 року норвежський уряд обмежив можливість в'їзду для громадян Росії. Сьогодні ці обмеження стали ще більш жорсткими, адже тепер і туристам важко відвідати країну.

"Рішення посилити правила в'їзду відповідає норвезькому підходу підтримувати союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресійної війни Росії проти України", — заявила міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Ця інструкція поширюється на певні категорії російських громадян, зокрема і туристів. Тому на кордоні поліція може заборонити в'їзд.

"Громадянам Росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. Обмеження поширюється як на тих, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди", — повідомили в уряді Норвегії.

Але є і винятки. Якщо громадянин Росії їде, щоб відвідати близьких родичів, для навчання, чи роботи, то його можуть пропустити на кордоні.

Нагадаємо, раніше Норвегія виділила для України 600 млн доларів, в основному ці гроші підуть на протиповітряну оборону.

В Україну, на Одещину, приїжджав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він ознайомився з ситуацією у Чорному морі та із загрозою російського флоту для України.