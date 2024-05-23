Норвегия запретила въезд российским гражданам

Туристы в Норвегии. Фото: joyn.life

Российские туристы больше не смогут свободно пересекать границу с Норвегией. Правительство страны ввело запрет для граждан РФ, пересечь границу можно будет только при определенных условиях.

Об этом пресс-служба правительства Норвегии сообщила в четверг, 23 мая.

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Еще весной 2022 года норвежское правительство ограничило возможность въезда для граждан России. Сегодня эти ограничения стали еще жестче, ведь теперь и туристам трудно посетить страну.

"Решение усилить правила въезда отвечает норвежскому подходу поддерживать союзников и партнеров в реакции против незаконной агрессионной войны России против Украины", — заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Этот запрет распространяется на определенные категории русских людей, в том числе и туристов. Потому на границе полиция может запретить въезд.

"Гражданам России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу. Ограничения распространяется как на имеющих визы, выданные Норвегией до ограничения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения", — сообщили в правительстве Норвегии.

Но есть и исключения. Если гражданин России едет, чтобы посетить близких родственников, для обучения или работы, то его могут пропустить на границе.

Напомним, ранее Норвегия выделила для Украины 600 млн долларов , в основном эти деньги пойдут на противовоздушную оборону.

В Украину, в Одесскую область, приезжал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он ознакомился с ситуацией в Черном море и угрозой российского флота для Украины.