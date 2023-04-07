Російські ЗМІ вигадують фейкові обладинки газет ЄС: що відомо

Фейкові обкладинки газет ЄС

Російські ЗМІ придумовують фейкові обкладинки газет ЄС. На одній з них зображено Ісуса, який підтримує президента рф володимира путіна.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

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Фейкові обкладинки газет ЄС

Російські ЗМІ поширюють обкладинку французької щотижневої сатиричної газети Charlie Hebdo, на якій зображено злющого Ісуса та президента росії володимира путіна, який його спокійно притримує, з іншого ж боку Президент України Володимир Зеленський перелякано робить крок назад.

Насправді видання Charlie Hebdo з такою обкладинкою не існує. На офіційному сайті газети 5 квітня 2023 року вийшов порядковий номер №1602, а не №1603, як це вказано на вигаданому зображенні, що є доказом, що це вигадана обкладинка проросійськими угрупуваннями.

Фейк направлений на дискредитацію України та її Президента перед світовою спільнотою у зв’язку з боротьбою української влади з УПЦ МП, яка підпорядковується ворогу та поширює російську пропаганду серед своїх парафіян.

Нагадаємо, що 7 квітня захисники митрополита УПЦ МП Павла подали апеляційну скаргу на запобіжний захист їхньому клієнту. Судове засідання очікується на наступному тижні.