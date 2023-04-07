Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Російські ЗМІ вигадують фейкові обладинки газет ЄС: що відомо arrow

Російські ЗМІ вигадують фейкові обладинки газет ЄС: що відомо

7 квітня 2023 15:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Фейкові обкладинки газет ЄС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські ЗМІ придумовують фейкові обкладинки газет ЄС. На одній з них зображено Ісуса, який підтримує президента рф володимира путіна.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

Фейкові обкладинки газет ЄС

Російські ЗМІ поширюють обкладинку французької щотижневої сатиричної газети Charlie Hebdo, на якій зображено злющого Ісуса та президента росії володимира путіна, який його спокійно притримує, з іншого ж боку Президент України Володимир Зеленський перелякано робить крок назад. 

Насправді видання Charlie Hebdo з такою обкладинкою не існує. На офіційному сайті газети 5 квітня 2023 року вийшов порядковий номер №1602, а не №1603, як це вказано на вигаданому зображенні, що є доказом, що це вигадана обкладинка проросійськими угрупуваннями.

Фейк направлений на дискредитацію України та її Президента перед світовою спільнотою у зв’язку з боротьбою української влади з УПЦ МП, яка підпорядковується ворогу та поширює російську пропаганду серед своїх парафіян.

Нагадаємо, що 7 квітня захисники митрополита УПЦ МП Павла подали апеляційну скаргу на запобіжний захист їхньому клієнту. Судове засідання очікується на наступному тижні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB