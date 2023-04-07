Російські ЗМІ вигадують фейкові обладинки газет ЄС: що відомо
Російські ЗМІ придумовують фейкові обкладинки газет ЄС. На одній з них зображено Ісуса, який підтримує президента рф володимира путіна.
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Фейкові обкладинки газет ЄС
Російські ЗМІ поширюють обкладинку французької щотижневої сатиричної газети Charlie Hebdo, на якій зображено злющого Ісуса та президента росії володимира путіна, який його спокійно притримує, з іншого ж боку Президент України Володимир Зеленський перелякано робить крок назад.
Насправді видання Charlie Hebdo з такою обкладинкою не існує. На офіційному сайті газети 5 квітня 2023 року вийшов порядковий номер №1602, а не №1603, як це вказано на вигаданому зображенні, що є доказом, що це вигадана обкладинка проросійськими угрупуваннями.
Фейк направлений на дискредитацію України та її Президента перед світовою спільнотою у зв’язку з боротьбою української влади з УПЦ МП, яка підпорядковується ворогу та поширює російську пропаганду серед своїх парафіян.
Нагадаємо, що 7 квітня захисники митрополита УПЦ МП Павла подали апеляційну скаргу на запобіжний захист їхньому клієнту. Судове засідання очікується на наступному тижні.