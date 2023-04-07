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Российские СМИ придумывают фейковые обложки газет ЕС: что известно

7 апреля 2023 15:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Фейковые обложки газет ЕС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российские СМИ придумывают фейковые обложки газет ЕС. На одной из них изображен Иисус, поддерживающий президента рф владимира путина.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

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Фейковые обложки газет ЕС

Российские СМИ распространяют обложку французской еженедельной сатирической газеты Charlie Hebdo, на которой изображен злобный Иисус и президент россии, спокойно придерживающий его, владимир путин, с другой же стороны Президент Украины Владимир Зеленский испуганно делает шаг назад.

На самом деле, издания Charlie Hebdo с такой обложкой не существует. На официальном сайте газеты 5 апреля 2023 года вышел порядковый номер №1602, а не №1603, как это указано на вымышленном изображении, что является доказательством, что это вымышленная обложка пророссийскими группировками.

Фейк направлен на дискредитацию Украины и ее Президента перед мировым сообществом в связи с борьбой украинских властей с УПЦ МП, которая подчиняется врагу и распространяет российскую пропаганду среди своих прихожан.

Напомним, что 7 апреля защитники митрополита УПЦ МП Павла подали апелляционную жалобу на защиту их клиенту. Судебное заседание ожидается на следующей неделе.

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