Российские СМИ придумывают фейковые обложки газет ЕС: что известно
Российские СМИ придумывают фейковые обложки газет ЕС. На одной из них изображен Иисус, поддерживающий президента рф владимира путина.
Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.
Фейковые обложки газет ЕС
Российские СМИ распространяют обложку французской еженедельной сатирической газеты Charlie Hebdo, на которой изображен злобный Иисус и президент россии, спокойно придерживающий его, владимир путин, с другой же стороны Президент Украины Владимир Зеленский испуганно делает шаг назад.
На самом деле, издания Charlie Hebdo с такой обложкой не существует. На официальном сайте газеты 5 апреля 2023 года вышел порядковый номер №1602, а не №1603, как это указано на вымышленном изображении, что является доказательством, что это вымышленная обложка пророссийскими группировками.
Фейк направлен на дискредитацию Украины и ее Президента перед мировым сообществом в связи с борьбой украинских властей с УПЦ МП, которая подчиняется врагу и распространяет российскую пропаганду среди своих прихожан.
Напомним, что 7 апреля защитники митрополита УПЦ МП Павла подали апелляционную жалобу на защиту их клиенту. Судебное заседание ожидается на следующей неделе.