Російський бойовик, якого затримали у Фінляндії, хоче повернутися до РФ

Ян ''Славян'' Петровський. Фото: росЗМІ

Поліція Фінляндії затримала російського найманця Яна Петровського з "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". Наразі він хоче, щоб його екстрадували до РФ.

Про це пише посольство РФ у Фінляндії.

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Повернення до РФ

Як відомо, він жив у цій країні під іменем Воїслав Торден. Вже 28 серпня до нього у в'язницю прийшли консульські співробітники російського посольства в Гельсінках.

"У ході зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання немає, він висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії", — зазначили у повідомленні.

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Що відомо про бойовика

Зазначається, що Ян Петровський підозрюється у скоєнні терористичних злочинів на території Донеччини та Луганщини у 2014-2015 роках.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру головному тюремнику РФ генерал-полковнику Аркадію Гостєву. Він створив мережу концтаборів на тимчасово окупованих територіях України.