Российский боевик, задержанный в Финляндии, хочет вернуться в РФ

Ян ''Славян'' Петровский. Фото: росСМИ

Полиция Финляндии задержала российского наемника Яна Петровского из "диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич". Сейчас он хочет, чтобы его экстрадировали в РФ.

Об этом пишет посольство РФ в Финляндии.

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Возвращение в РФ

Как известно, он жил в этой стране под именем Воислав Торден. Уже 28 августа к нему в тюрьму пришли консульские сотрудники российского посольства в Хельсинки.

"В ходе встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания нет, он выразил пожелание относительно своего скорейшего возвращения в Россию", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Что известно о боевике

Отмечается, что Ян Петровский подозревается в совершении террористических преступлений на территории Донбасса и Луганской области в 2014-2015 годах.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении главному тюремщику РФ генерал-полковнику Аркадию Гостеву. Он создал сеть концлагерей на временно оккупированных территориях Украины.