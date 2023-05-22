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Російський борець погрожує українцям в США відправити їх на фронт

22 травня 2023 21:31
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Російський борець погрожує українцям в США відправити їх на фронт
Російський борець та діяч кіно Олег Тактаров. Фото: росЗМІ
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Російський борець змішаних єдиноборств, який виступав під псевдонімом "Русский медведь", та діяч кіно Олег Тактаров в етері програми "Жизнь и судьба" сказав, що українське питання в США вже давно не актуальне. Також ведучий програми припустив, що більшість американців все ще люблять Росію та "російського ведмедя", з чим погодився спортсмен. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Кровавая барыня"

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Тактаров у етері програми, розповідаючи про свій нещодавній візит до США, сказав, що Україна злетіла з американської повістки дня ще після того, як Вілл Сміт дав ляпас актору Крісу Року на церемонії "Оскар" минулого березня. 

Сам він, як повідомляється, спокійно літає до США і не стикається з жодними проблемами через свою національність. 

Також путініст Тактаров розповів, що погрожує українцям, які його ображають, якимось чином відправити їх воювати в ЗСУ. 

"Як були всі росіяни, так вони й залишилися. Тому що ось ти мені зараз скажи що-небудь провокаційне. Принизь мене, мою країну, мого президента, мій дім. Я запитаю: "Дорогий мій, а чому тоді ти зараз тут, на Брайтоні, бухий у барі, ще перевірити тебе на наркотики. Чому ти ще не в лавах ЗСУ захищаєш свою батьківщину, свій дім? Слухай, дай-но сюди мені свій паспорт. Я знайду варіант, як його відіслати і як тебе переправити в стрій". Ну, це я гіпотетично висловлюючись. Вони цього бояться", — сказав російський кінодіяч.

Ведучий програми Борис Корчевников припустив, що глибинна Америка все ще "любить руського мєдвєдя".

А Тактаров, погодившись, додав, що в Україні та США лише є лише 1-2% так званих "западенців", які "мстять людству" і нав'язують свої ідеї. "Западенцями" пропагандист називає пращурів тих людей, які "вирізали по 100 євреїв за ніч". 

Нагадаємо, радник президента США Байдена Джон Кірбі заявив, що Америка надала Україні все необхідне для підготовки контрнаступу, і на цьому підтримка не закінчується. 

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